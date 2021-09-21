В обтислій сукні з паєтками: Маша Єфросиніна в ефектному образі з'явилася на танцювальному шоу

В обтислій сукні з паєтками: Маша Єфросиніна в ефектному образі з'явилася на танцювальному шоу

Телеведуча у красивій сукні продемонструвала струнку сексуальну фігуру.

Днями відбувся третій прямий ефір танцювального шоу "Танці з зірками". Ведучою балкону цього разу стала телеведуча та зіркова мисливиця проєкту "Маскарад" - Маша Єфросиніна.

Маша Єфросиніна/Пресслужба "1+1"

Вона постала в ефектній фіолетовій напівпрозорій сукні з високою горловиною, розшитій паєтками, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру. Під нею на ведучій була біла білизняна сукня.

Маша Єфросиніна/Пресслужба "1+1"

Волосся зірці зібрали у хвіст та зробили макіяж з фіолетово-фіалковими тінями. Вуха вона прикрасила сережками-кільцями.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, як вона у яскравому купальнику і з сином відпочивала у турецькому Кемері.

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