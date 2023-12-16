В обтислій сукні з пишним декольте: Демі Роуз обрала для вечірки сексуальний аутфіт

Британська модель похизувалася луком, у якому сходила на паті.

Демі Роуз опублікувала в Instagram знімки свого нового спокусливого образу, у якому вона зібралася на вечірку.

Дівчина одягла обтислу бордово-золоту сукню на тонких бретельках, головний акцент в якій був на пишному сексуальному декольте. Вбрання чудово підкреслило її фігуру "пісковий годинник".

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз наростила волосся, яке уклала у красиві локони. Вона також зробила вечірній макіяж смокі-айс, хоча зазвичай надає перевагу максимально природному мейкапу.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, Демі Роуз знялася у відвертій фотосесії, у якій позувала практично оголеною.

Читайте також: