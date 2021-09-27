В обтислій сукні з сексуальним декольте: Елізабет Герлі з сином сходила на Міланський тиждень моди

В обтислій сукні з сексуальним декольте: Елізабет Герлі з сином сходила на Міланський тиждень моди

Акторка з сином Деміаном обрала стильні образи з колаборації Versace x Fendi.

У Мілані в межах Тижня моди минув показ колаборації двох культових брендів — Versace і Fendi.

Фешншоу відвідала Елізабет Герлі разом зі своїм 19-річним сином Деміаном.

Ліз з'явилася там в обтислій сукні міді з колекції Versace x Fendi. Воно прикрашене принтом Versace у стилі бароко і логотипом Fendi.

Елізабет Герлі і Деміан / Getty Images

Головним акцентом в образі акторки було сексуальне пишне декольте із золотою брошкою, яке мало дуже спокусливий вигляд і точно привертало погляди усіх навколо.

Елізабет Герлі / Getty Images

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Образ Герлі доповнила золотими босоніжками на шпильках, укладанням з локонами і насиченим макіяжем очей. У вухах у неї були сережки-кільця.

Деміан теж був у луці від Versace x Fendi. Він одягнув чорний піджак на голе тіло і чорні штани, поєднавши їх з кросівками з принтом колаборації. На шиї у хлопця висів чорний хрестик на золотому ланцюжку.

На показі Versace x Fendi також побувала Демі Мур. Вона з'явилася в образі total white, який розбавила золотими прикрасами. Демі поєднала топ, спідницю-олівець з монограмою і жакет. Також на ній були босоніжки, а в руці вона тримала невелику сумку.

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