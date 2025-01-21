В обтислій сукні з високим розрізом: красива Ніколь Шерзінгер сходила на телешоу

До об'єктивів папараці у Нью-Йорку потрапила Ніколь Шерзінгер. Колишня зірка Pussycat Doll вийшла із телестудії NBC, де вона побувала в ефірі програмі "Today". Там вона розповіла про свій бродвейський дебют у новій постановці мюзиклу Ендрю Ллойда Веббера "Sunset Blvd", заснованого на однойменному фільмі 1950 року.

Ніколь мала красивий вигляд в обтислій темно-бірюзовій сукні міді від швейцарського бренду Akris, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало вирізи на плечах і високий розріз, який дозволив їй продемонструвати свої гарні ноги.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Лук Шерзінгер доповнила сірими туфлями на шпильках і невеликою сірою лакованою сумочкою зі срібною ручкою.

У співачки було укладання з м'якими локонами, макіяж із пишними віями і ліловою помадою на губах та нюдовий манікюр. Аутфіт Ніколь доповнила комплектом срібних прикрас із діамантами.

Нагадаємо, Ніколь Шерзінгер вийшла у світ у сукні з леопардовим принтом на тонких бретельках, яку скомбінувала з бежевими замшевими туфлями.

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