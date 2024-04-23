В обтислому кетс'юті з квітковим принтом: модель ефектно потрясла на камеру пишними сідницями

Пишнотіла панамська модель – Грейсі Бон – опублікувала в Instagram нове цікаве відео, чим дуже потішила своїх фоловерів, які завжди з нетерпінням чекають на пікантний контент від неї.

На ньому 29-річна красуня постала у сексуальному образі. Від її форм важко було відвести погляд.

Бон з'явилася в обтислому синьому кетс'юті з яскравим квітковим принтом і вирізом на спині. Грейсі ефектно потрясла своїми надзвичайно пишними сідницями на камеру. Це мало спокусливий вигляд.

Нагадаємо, раніше Грейсі Бон в екстремально короткій спідниці продемонструвала розтяжки і целюліт.

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