В обтислому комбінезоні і високих ботфортах: Глое Кардашян похизувалася пишними сідницями

38-річна зірка реаліті у спокусливому образі позувала перед камерою.

Глое Кардашян показала фоловерам в Instagram свій новий сексуальний лук, у якому вона влаштувала собі імпровізовану фотосесію.

На зірці реаліті був обтислий чорний комбінезон з американською проймою від бренду її сестри Кім – Skims. Вбрання вона доповнила чорними дуже високими шкіряними ботфортами на шпильках.

Кардашян продемонструвала сексуальну фігуру і пишні сідниці.

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Аутфіт Глое доповнила укладанням з локонами, макіяжем у шоколадно-бронзових відтінках і світлим довгим манікюром. У вухах у неї були діамантові сережки, а на пальцях – каблучки з діамантами.

А сестра Глое - Кім - у срібній сукні зі шнурівкою і без білизни сходила на вечірку.

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