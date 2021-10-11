В обтислому комбінезоні і з пишною накидкою: Кім Кардашян на афтепаті в Нью-Йорку

В обтислому комбінезоні і з пишною накидкою: Кім Кардашян на афтепаті в Нью-Йорку

Кім Кардашян не тільки стала ведучою суботнього випуску шоу Saturday Night Live.

Після ефіру зірка відвідала афтепаті в Нью-Йорку, куди приїхала теж в дуже привабливому аутфіті.

Щоб виправдати довіру творців проєкту під час ефіру Кім торкнулася теми свого розлучення з Каньє Вестом, назвавши його приголомшливим чоловіком, який подарував їй чотирьох дітей, багатим, геніальним, але при цьому зазначила, що розлучилася з ним через його особистісні проблеми.

Кім Кардашян / Getty Images

Свій виступ на шоу Кім розпочала зі слів: "Я рада бути тут сьогодні ввечері, щоб показати вам, друзі, що я набагато більше, ніж просто гарне обличчя. І гарне волосся. І відмінний макіяж. І приголомшливі груди. І ідеальні сідниці. За суті, я набагато більше, ніж еталонне фото, яке мої сестри показали своїм пластичним хірургам. Єдине, чим я дійсно пишаюся, так це тим, що ніхто ніколи не міг назвати мене мисливицею за грошима", — заявила Кім.

В ефірі Кардашян з'явилася в рожевому оксамитовому комбінезоні, а вже на афтепаті приїхала в схожому аутфіті, до якого додала масивну накидку і красиві дорогоцінні сережки.

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