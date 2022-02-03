В обтислому комбінезоні та на шпильках: Блек Чайна ефектно потрясла пишними сідницями

33-річна американська модель, танцівниця та зірка Instagram у сексуальному вбранні похизувалася пишними формами.

Епатажна Блек Чайна опублікувала в Instagram пікантне відео. Красуня з'являється в кадрі з кучерявим рудим волоссям, в блакитному комбінезоні з принтом і в блакитних мюлях на високій платформі. У руці вона тримає невелику сумочку у тон вбрання.

Блек проходить, нахиляється та ефектно трясе на камеру своїми пишними сідницями. Потім вона підходить до камери, грайливо усміхається і посилає повітряний поцілунок. Ох і спокусниця Чайна.

Ще Блек у яскравому смугастому комбінезоні блиснула пишним бюстом. Позувала вона в автомобілі.

Блек Чайна / Instagram Блек Чайни

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