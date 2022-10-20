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В обтислому комбінезоні з оголеною спиною: Кім Кардашян похизувалася пишними сідницями

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В обтислому комбінезоні з оголеною спиною: Кім Кардашян похизувалася пишними сідницями

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

41-річна зірка реаліті та інфлюенсерка показала у соцмережі новий стильний лук, який підкреслив її гордість – п'яту точку.

Кім Кардашян обожнює демонструвати підписникам в Instagram свої нові стильні луки. Ось і цього разу зірка реаліті похизувалася обновкою. Сфотографувалася вона у ванній кімнаті.

На знімках у фотоблогу Кардашян постала в обтислому комбінезоні сіро-асфальтного кольору з оголеною спиною. Вбрання ідеально підкреслило її сексуальну фігуру, тонку талію і пишні сідниці, які Кім продемонструвала на камеру.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Аутфіт знаменитість доповнила замшевими чоботами на танкетці та мініатюрною срібною сумочкою.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Довге біле волосся Кардашян розпустила і зробила насичений макіяж у нюдово-коричневих відтінках.

Нагадаємо, раніше Кім продемонструвала ефектний образ у сукні кольору металік із пікантним декольте.

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Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
192
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