В обтислому рожевому міні: Ешлі Грем грайливо станцювала на камеру

35-річна модель plus size не соромиться демонструвати на публіці свою пишну фігуру. Ешлі Грем вбралася в рожеву мінісукню і зробила кілька кадрів, які опублікувала в Instagram.

Модель явно була у своїй стихії, коли позувала перед камерою у мініатюрній рожевій сукні та гостроносих рожевих босоніжках на шпильці.

Смілива сукня від дизайнерки Магди Бутрім прикрашена трояндою та рюшами, вбрання повністю обтискає фігуру Ешлі.

(гортайте фото праворуч)

Грем є ведучою шоу Barbie Dreamhouse Challenge на HGTV, тому її образ аж ніяк не дивує, але надихає тих, хто може з якихось причин не хоче одягати такі короткі сукні або комплексує з приводу своєї фігури.

У підписі до посту вона зазначила: "Завжди щось готую, тільки не на кухні".

Записала Ешлі для шанувальників і відео, в якому постала у цьому самому вбранні та грайливо станцювала на камеру.

Читайте також: