В обтислому топі та мініспідниці: Шарліз Терон зіграла у теніс

Шарліз стала ведучою 20-го щорічного заходу Desert Smash, де зірки та професійні тенісисти об'єдналися заради благодійності. Цього року кошти збирали для благодійного фонду Charlize Theron Africa Outreach Project, створеного акторкою 2007 року.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Крім того, що Терон стала ведучою заходу і з'явилася на ньому у короткій спідниці та фіолетовій футболці, вона також вийшла на корт і зіграла у теніс. На акторці був чорний топ, що обтискає, і біла мініспідниця, а на голові біла бейсболка. Шарліз мала чудовий вигляд, а її фігурі може позаздрити багато хто.

Шарліз Терон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Шарліз Терон продає свій розкішний маєток із басейном-лагуною в елітному районі Лос-Анджелеса.

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