В обтислому топі та мініспідниці: Шарліз Терон зіграла у теніс

48-річна акторка Шарлін Терон стала ведучою благодійного заходу.
Шарліз стала ведучою 20-го щорічного заходу Desert Smash, де зірки та професійні тенісисти об'єдналися заради благодійності. Цього року кошти збирали для благодійного фонду Charlize Theron Africa Outreach Project, створеного акторкою 2007 року.
Крім того, що Терон стала ведучою заходу і з'явилася на ньому у короткій спідниці та фіолетовій футболці, вона також вийшла на корт і зіграла у теніс. На акторці був чорний топ, що обтискає, і біла мініспідниця, а на голові біла бейсболка. Шарліз мала чудовий вигляд, а її фігурі може позаздрити багато хто.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Шарліз Терон продає свій розкішний маєток із басейном-лагуною в елітному районі Лос-Анджелеса.
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