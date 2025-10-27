В обтислій мереживній сукні та лосинах: Крістен Стюарт вийшла на червону доріжку

Крістен Стюарт / © Associated Press

35-річна акторка Крістен Стюарт відвідала червону доріжку до фільму «Хронологія води», який презентували в межах фестивалю AFI в Лос-Анджелесі. Фільм став режисерським дебютом Крістен.

На захід вона прийшла в луку від бренду Rhea Costa, який включав мереживну обтислу сукню з довгими рукавами і точно такі ж лосини. Лук Крістен доповнила туфлями і «недбалою» зачіскою.

Прийшла на прем’єру акторка з дружиною — 37-річною Ділан Маєр. Вони позували перед фотографами тримаючись за руки.

Стюарт і Маєр одружилися 20 квітня в мексиканському ресторані Casita Del Campo в Лос-Анджелесі. Відомо, що пара познайомилася на зніманнях фільму 2013 року, а потім возз’єдналася через шість років по тому на дні народження друга. Маєр і Стюарт оголосили про свої стосунки 2019 року, а 2021 року заручилися.