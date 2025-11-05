В обтислій сукні-бюст’є: вагітна Жасмін Тукс влаштувала вечірку baby-shower

Жасмін Тукс із чоловіком / © Instagram Жасмін Тукс

Реклама

34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — зараз перебуває на останньому місяці вагітності, і незабаром у неї народиться друга дитина. У своєму Instagram вона показала декілька фото з вечірки baby-shower, яку традиційно влаштовують у США на честь майбутнього малюка, часто за кілька тижнів до пологів.

Вечірку baby-shower Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Для такої події вагітна Жасмін обрала довгу обтислу сукню-бюст’є блакитного відтінку, яку доповнила прозорими босоніжками на підборах і золотими сережками. Судячи з кольору вбрання, у Тукс народиться хлопчик.

На святі була присутня її подруга і колега по Victoria’s Secret — модель і колишній «ангел» Міранда Керр, а також мама Керрі.

Реклама

Жасмин Тукс і Міранда Керр / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс із мамою / © Instagram Жасмін Тукс

Зазначимо, Жасмін уже виховує з чоловіком — виконавчим директором Snapchat, сином віце-президента Еквадору Хуаном Девідом Борреро — доньку Міу Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року.

Раніше, нагадаємо, Жасмін Тукс відкрила легендарне шоу Victoria’s Secretі вийшла на подіум у лаконічній атласній спідній білизні гарного відтінку капучино і сукні-сітці з великими намистинами. А її крилами цього разу були зовсім не крила, а велика декорація у вигляді черепашки. У цьому образі Жасмін нагадувала картину італійського художника Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

Жасмин Тукс / © Associated Press