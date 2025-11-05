ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

В обтислій сукні-бюст’є: вагітна Жасмін Тукс влаштувала вечірку baby-shower

Скоро відома модель стане мамою вдруге.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жасмін Тукс із чоловіком

Жасмін Тукс із чоловіком / © Instagram Жасмін Тукс

34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — зараз перебуває на останньому місяці вагітності, і незабаром у неї народиться друга дитина. У своєму Instagram вона показала декілька фото з вечірки baby-shower, яку традиційно влаштовують у США на честь майбутнього малюка, часто за кілька тижнів до пологів.

Вечірку baby-shower Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Вечірку baby-shower Жасмин Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Для такої події вагітна Жасмін обрала довгу обтислу сукню-бюст’є блакитного відтінку, яку доповнила прозорими босоніжками на підборах і золотими сережками. Судячи з кольору вбрання, у Тукс народиться хлопчик.

На святі була присутня її подруга і колега по Victoria’s Secret — модель і колишній «ангел» Міранда Керр, а також мама Керрі.

Жасмин Тукс і Міранда Керр / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс і Міранда Керр / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс із мамою / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс із мамою / © Instagram Жасмін Тукс

Зазначимо, Жасмін уже виховує з чоловіком — виконавчим директором Snapchat, сином віце-президента Еквадору Хуаном Девідом Борреро — доньку Міу Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року.

Раніше, нагадаємо, Жасмін Тукс відкрила легендарне шоу Victoria’s Secretі вийшла на подіум у лаконічній атласній спідній білизні гарного відтінку капучино і сукні-сітці з великими намистинами. А її крилами цього разу були зовсім не крила, а велика декорація у вигляді черепашки. У цьому образі Жасмін нагадувала картину італійського художника Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

Жасмин Тукс / © Associated Press

Жасмин Тукс / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 (15 фото)

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Даутцен Крус на Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Getty Images

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Victoria's Secret Fashion Show 2024 / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Ліла Мосс на Victoria's Secret Fashion Show. / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Кейт Мосс на Victoria's Secret Fashion Show / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
116
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie