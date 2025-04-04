В обтислій сукні Givenchy: Кая Гербер із батьками побувала на бродвейському мюзиклі

Кая Гербер / © Getty Images

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Кая Гербер разом із батьками – мамою Сінді Кроуфорд разом і батьком Ренде Гербером – відвідала прем’єру бродвейського мюзиклу «Добраніч і удачі», яка відбулася у театрі Winter Garden у Нью-Йорку.

Модель мала гарний вигляд у чорній обтислій сукні на тонких бретельках від Givenchy, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями і клатчем-конвертом.

Кая Гербер, Ренде Гербер, Сінді Кроуфорд / © Associated Press

Кая зробила зачіску з м'якими локонами, макіяж у бронзових відтінках із акцентом на очах і прикрасила зап'ястя золотим годинником Omega.

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Кая Гербер / © Getty Images

Нагадаємо, Кая Гербер на галавечір LACMA Art+Film прийшла у сукні максі фісташкового кольору на тонких бретельках від бренду Gucci.