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- Шоу-бізнес
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В обтислій сукні Givenchy: Кая Гербер із батьками побувала на бродвейському мюзиклі
23-річна модель дістала з маминої шафи гарне чорне вбрання.
Кая Гербер разом із батьками – мамою Сінді Кроуфорд разом і батьком Ренде Гербером – відвідала прем’єру бродвейського мюзиклу «Добраніч і удачі», яка відбулася у театрі Winter Garden у Нью-Йорку.
Модель мала гарний вигляд у чорній обтислій сукні на тонких бретельках від Givenchy, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання вона скомбінувала з чорними туфлями і клатчем-конвертом.
Кая зробила зачіску з м'якими локонами, макіяж у бронзових відтінках із акцентом на очах і прикрасила зап'ястя золотим годинником Omega.
Нагадаємо, Кая Гербер на галавечір LACMA Art+Film прийшла у сукні максі фісташкового кольору на тонких бретельках від бренду Gucci.