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- Шоу-бізнес
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В обтислій сукні і на каблуках: вагітна модель Карлі Клосс вийшла в світ
Відома модель сходила на вечірній захід і вибрала для нього вбрання, яке підкреслює її цікавий стан.
32-річна американська топмодель, інфлуенсерка, продюсерка та підприємниця Карлі Клосс нещодавно повідомила про те, що скоро стане мамою втретє. Батько дитини – чоловік дівчини, бізнесмен Джошуа Кушнер. У подружжя вже є двоє синів: 4-річний Леві Джозеф та півторарічний Елайджа Джуд.
У своєму Instagram вона поділилася вечірнім луком, який обрала для якогось світського заходу.
Дівчина позувала в темно-синій обтислій сукні, яка підкреслила її живіт, що вже округлився. Волосся вона поклала у легкі хвилі та зробила природний макіяж з акцентом на очі.
Свій образ Клос доповнила босоніжками на підборах. "Мамин вечір", - підписала знімки Карлі.
Раніше, нагадаємо, Карлі Клос засвітила вагітний живіт на вулицях Нью-Йорка. Вона потрапила в об'єктиви папараці, коли сідала у свою машину в Сохо.