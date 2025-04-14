В обтислій сукні і на каблуках: вагітна модель Карлі Клосс вийшла в світ

Карлі Клос / © Getty Images

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32-річна американська топмодель, інфлуенсерка, продюсерка та підприємниця Карлі Клосс нещодавно повідомила про те, що скоро стане мамою втретє. Батько дитини – чоловік дівчини, бізнесмен Джошуа Кушнер. У подружжя вже є двоє синів: 4-річний Леві Джозеф та півторарічний Елайджа Джуд.

Карлі Клос з чоловіком / © Getty Images

У своєму Instagram вона поділилася вечірнім луком, який обрала для якогось світського заходу.

© Instagram Карлі Клосс

Дівчина позувала в темно-синій обтислій сукні, яка підкреслила її живіт, що вже округлився. Волосся вона поклала у легкі хвилі та зробила природний макіяж з акцентом на очі.

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© Instagram Карлі Клосс

Свій образ Клос доповнила босоніжками на підборах. "Мамин вечір", - підписала знімки Карлі.

Раніше, нагадаємо, Карлі Клос засвітила вагітний живіт на вулицях Нью-Йорка. Вона потрапила в об'єктиви папараці, коли сідала у свою машину в Сохо.

© Getty Images