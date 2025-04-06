В обтислій сукні і з трояндою на грудях: Зої Салдана в образі від Schiaparelli позувала на премії

Зої Салдана / © Getty Images

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Зої Салдана відвідала 11-ту церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

На червону доріжку вона вийшла в обтислій темно-шоколадній сукні з довгими рукавами з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025 бренду Schiaparelli. Вбрання мало оголені плечі, накладні клапани на стегнах і розріз спереду.

Зої Салдана / © Getty Images

У зоні декольте Зої було зображене тимчасове татуювання у вигляді троянди.

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Аутфіт Салдана доповнила чорними босоніжками з ремінцями. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і манікюр кольору гнилої вишні. Лук акторка завершила діамантовими каблучками.

Нагадаємо, Зої Саладана на вечірці Vanity Fair Oscar Party з’явилася у вбранні від Saint Laurent.