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- Шоу-бізнес
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В обтислій сукні і з трояндою на грудях: Зої Салдана в образі від Schiaparelli позувала на премії
46-річна акторка одягла на світський захід вбрання з оголеними плечима, яке підкреслило її тимчасове татуювання.
Зої Салдана відвідала 11-ту церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.
На червону доріжку вона вийшла в обтислій темно-шоколадній сукні з довгими рукавами з колекції прет-а-порте осінь-зима 2025 бренду Schiaparelli. Вбрання мало оголені плечі, накладні клапани на стегнах і розріз спереду.
У зоні декольте Зої було зображене тимчасове татуювання у вигляді троянди.
Аутфіт Салдана доповнила чорними босоніжками з ремінцями. У неї була гарна зачіска з локонами, макіяж смокі-айс і манікюр кольору гнилої вишні. Лук акторка завершила діамантовими каблучками.
Нагадаємо, Зої Саладана на вечірці Vanity Fair Oscar Party з’явилася у вбранні від Saint Laurent.