В обтислій сукні та мереживному корсеті: ефектна Софія Вергара знялася для глянцю

© Associated Press

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52-річна Софія Вергара стала головною зіркою нового випуску журналу NewBeauty. На обкладинці глянцю вона позувала в обтислій червоній сукні, яка ефектно підкреслила її пишні форми. Волосся зірки було розпущене, а на її обличчі був макіяж у теплих відтінках.

© Instagram Софії Вергари

Також Софія приміряла стильний образ, що складався з мереживного корсетного топу та білих штанів із чорною смугою збоку. Лук акторки доповнювали білі туфлі-човники на високих підборах та золоті аксесуари.

© Instagram Софії Вергари

© Instagram Софії Вергари

В інтерв'ю журналу вона розповіла про свій бренд косметики та догляд за своєю шкірою.

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"Я дбаю про свою шкіру як релігійний фанат. Я ніколи не пропускаю сонцезахисний крем. Я одержима зволоженням і вірю у використання справжнього, ефективного догляду за шкірою, підкріпленого наукою, — зазначила Вергара. — Я завжди дотримувалася свого підходу до догляду за собою. Профілактика — це його частина. Тому щоденний сонцезахисний крем — це те, що не підлягає обговоренню".

© Instagram Софії Вергари

"Для мене вся справа в балансі. Коли це стосується фітнесу... це не просто підтримка форми — це також підтримка мого тіла сильним. Мені пощастило, що у мене є персональний тренер, який підштовхує мене. І, чесно кажучи, отримувати задоволення від того, що ви любите, також є великою частиною гарного самопочуття!" — зазначила колумбійка.

Раніше, нагадаємо, Софія Вергара у жилеті із спокусливим декольте та з клатчем Saint Laurent потрапила до об'єктивів папараці.

© Getty Images