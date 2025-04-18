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- Шоу-бізнес
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В обтислій сукні від Mugler: Тіна Кароль в ефектному образі знялася у новій фотосесії
Артистка для фотосету обрала розкішне вбрання, яке їй дуже пасує.
Тіна Кароль знялася у новій стильній фотосесії та показала найкращі знімки в Instagram.
Перед об’єктивом фотокамери артистка постала в ефектному образі. На ній була бежева корсетна сукня на бретельках і з пікантним декольте від французького бренду Mugler, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.
Аутфіт Кароль доповнила гарним укладанням, макіяжем у ніжних відтінках і бежевим манікюром.
«Погляд — найвідвертіший діалог зі світом», — підписала Тіна світлини.
Нагадаємо, Тіна Кароль і Євген Янович спробували придумати для статті заголовок у стилі ТСН.