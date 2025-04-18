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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
529
Час на прочитання
1 хв

В обтислій сукні від Mugler: Тіна Кароль в ефектному образі знялася у новій фотосесії

Артистка для фотосету обрала розкішне вбрання, яке їй дуже пасує.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль

Тіна Кароль знялася у новій стильній фотосесії та показала найкращі знімки в Instagram.

Тіна Кароль / Фото: MICHAEL FEDORAK

Тіна Кароль / Фото: MICHAEL FEDORAK

Перед об’єктивом фотокамери артистка постала в ефектному образі. На ній була бежева корсетна сукня на бретельках і з пікантним декольте від французького бренду Mugler, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру.

Тіна Кароль / Фото: MICHAEL FEDORAK

Тіна Кароль / Фото: MICHAEL FEDORAK

Аутфіт Кароль доповнила гарним укладанням, макіяжем у ніжних відтінках і бежевим манікюром.

Тіна Кароль / Фото: MICHAEL FEDORAK

Тіна Кароль / Фото: MICHAEL FEDORAK

«Погляд — найвідвертіший діалог зі світом», — підписала Тіна світлини.

Тіна Кароль / Фото: MICHAEL FEDORAK

Тіна Кароль / Фото: MICHAEL FEDORAK

Тіна Кароль / Фото: MICHAEL FEDORAK

Тіна Кароль / Фото: MICHAEL FEDORAK

Нагадаємо, Тіна Кароль і Євген Янович спробували придумати для статті заголовок у стилі ТСН.

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Дата публікації
Кількість переглядів
529
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