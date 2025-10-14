ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
67
В обтислій сукні з оголеною спиною: вагітна модель Фріда Аасен вийшла в світ із чоловіком

Незабаром одна з найпопулярніших і найуспішніших норвезьких моделей уперше стане мамою.

Юлія Кудринська
Фріда Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

30-річна норвезька модель Фріда Аасен перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батько якої — чоловік зірки, мільйонер і засновник судноплавної імперії Томмі Чіабара. Попри свій цікавий стан модель веде активний спосіб життя. Так, вона з чоловіком вирушила на якийсь світський захід у Парижі.

Для виходу в світ Фріда і Томмі одягнулися в повністю чорні образи.

Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

Норвежка позувала на фото в Instagram в обтислій чорній сукні з довгими рукавами і оголеною спиною, свій образ модель доповнила золотими браслетом і сережками, а також сонцезахисними окулярами від Ray-Ban.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен із чоловіком / © Instagram Фріди Аасен

У деяких ракурсах вагітний живіт дівчини взагалі не помітний. Зазначимо, дитина стане першою і для Фріди та Томмі, які заручилися в серпні 2021-го, а одружилися в липні 2022-го в Портофіно, Італія.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Нагадаємо, Фріда Аасен — одна з найуспішніших норвезький моделей. Її кар’єра розпочалася після того, як її помітив модельний агент під час її шопінгу в торговельному центрі. Вона почала зніматися для відомих брендів і популярних глянцевих журналів. У 2017 і 2018 роках Фріда брала участь у показах Victoria’s Secret.

Раніше Фріда Аасен блищала на гала-вечорі в Сен-Тропе на Лазурному березі.

67
