Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Реклама

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес опублікувала нову серію фотографій у Instagram. 57-річна зірка позувала в обтислому коричневому комбінезоні з глибоким декольте, який підкреслив її фігуру.

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Свій спортивний образ вона доповнила білими кросівками та лаконічними прикрасами. Дженніфер залишила волосся розпущеним, а макіяж зробила у природних відтінках.

Реклама

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Instagram Дженніфер Лопес

Втім, увагу підписників привернула не лише фігура артистки, а й несподіване завершення фотопідбірки. Серед знімків у спортивному вбранні Лопес показала печиво з молоком.

Реклама

© Instagram Дженніфер Лопес

«Тренування та печиво. Баланс», — з гумором підписала публікацію знаменитість, давши зрозуміти, що не збирається відмовлятися від улюблених ласощів навіть при активному способі життя.

Зазначимо, Дженніфер Лопес регулярно ділиться з шанувальниками знімками зі своїх тренувань і демонструє, як підтримує фізичну форму.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес у кетс’юті з ефектом оголеного тіла виступила на сцені.

Новини партнерів

Новини партнерів