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- Шоу-бізнес
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В обтислому комбінезоні та з печивом: Дженніфер Лопес похизувалася фігурою
Зірка продемонструвала ефектний спортивний образ.
Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес опублікувала нову серію фотографій у Instagram. 57-річна зірка позувала в обтислому коричневому комбінезоні з глибоким декольте, який підкреслив її фігуру.
Свій спортивний образ вона доповнила білими кросівками та лаконічними прикрасами. Дженніфер залишила волосся розпущеним, а макіяж зробила у природних відтінках.
Втім, увагу підписників привернула не лише фігура артистки, а й несподіване завершення фотопідбірки. Серед знімків у спортивному вбранні Лопес показала печиво з молоком.
«Тренування та печиво. Баланс», — з гумором підписала публікацію знаменитість, давши зрозуміти, що не збирається відмовлятися від улюблених ласощів навіть при активному способі життя.
Зазначимо, Дженніфер Лопес регулярно ділиться з шанувальниками знімками зі своїх тренувань і демонструє, як підтримує фізичну форму.
Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес у кетс’юті з ефектом оголеного тіла виступила на сцені.