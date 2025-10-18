- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 337
- Час на прочитання
- 1 хв
В обтислому комбінезоні й угах: Тіна Кароль похизувалася стрункою фігурою
Артистка любить робити селфі і ділитися ними з фоловерами.
Тіна Кароль потішила підписників в Instagram новим фото в Stories. Артистка зробила селфі до або після заняття йогою, якою регулярно займається, щоб мати бездоганний вигляд.
Перед дзеркалом зірка позувала у чорному обтислому спортивному комбінезоні, який ідеально підкреслив її струнку гарну фігуру. Лук Кароль доповнила сірими високими шкарпетками і стильними бежевими угами на високій платформі, з хутром і відкритою п’яткою, на якій були ремінці-гумки.
Тіна зібрала волосся у низький пучок, зробила ніжний макіяж і доповнила аутфіт оптичними овальними окулярами.
Співачка показала ще одне селфі, на якому постала в іншому комбінезоні чи легінсах і топі з білою облямівкою у зоні декольте. На ній також були білі шкарпетки і кросівки. Красивим доповненням образу була зачіска «Мальвінка», яку вона називає «Мальтінкою».
Нагадаємо, Тіна Кароль у мінісукні кольору вершкового масла знялася у фотосесії.