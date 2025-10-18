В обтислому комбінезоні й угах: Тіна Кароль похизувалася стрункою фігурою

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль потішила підписників в Instagram новим фото в Stories. Артистка зробила селфі до або після заняття йогою, якою регулярно займається, щоб мати бездоганний вигляд.

Перед дзеркалом зірка позувала у чорному обтислому спортивному комбінезоні, який ідеально підкреслив її струнку гарну фігуру. Лук Кароль доповнила сірими високими шкарпетками і стильними бежевими угами на високій платформі, з хутром і відкритою п’яткою, на якій були ремінці-гумки.

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

Тіна зібрала волосся у низький пучок, зробила ніжний макіяж і доповнила аутфіт оптичними овальними окулярами.

Співачка показала ще одне селфі, на якому постала в іншому комбінезоні чи легінсах і топі з білою облямівкою у зоні декольте. На ній також були білі шкарпетки і кросівки. Красивим доповненням образу була зачіска «Мальвінка», яку вона називає «Мальтінкою».

Тіна Кароль / © Instagram Тiни Кароль

