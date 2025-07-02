В обтислому вбранні з вирізом на стегні: Тіна Кароль заінтригувала шанувальників уривком нової пісні

Тіна Кароль

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Тіна Кароль опублікувала в Instagram відео, на якому вона чуттєво виконує уривок своєї нової пісні.

«Людині потрібна людина. Сховатись під ковдру, заснути у тебе в колінах. Якщо життя вести нас буде кривими. Я виправлю, вирулю, зроблю ці стежки прямими», — заспівала артистка.

У тізері музичної новинки Тіна з’явилася у чорному обтислому вбранні з вирізом на стегні, яке схоже на боді і спідницю максі. Свій лук зірка доповнила чорними босоніжками.

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У співачки був макіяж у ніжних відтінках та її улюблена зачіска «Мальвінка», яку вона називає «Мальтінкою».

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль продемонструвала спокусливий аутфіт у пудровій сукні у білизняному стилі.