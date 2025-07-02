ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
993
Час на прочитання
1 хв

В обтислому вбранні з вирізом на стегні: Тіна Кароль заінтригувала шанувальників уривком нової пісні

Артистка підготувала для прихильників музичну новинку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль

Тіна Кароль опублікувала в Instagram відео, на якому вона чуттєво виконує уривок своєї нової пісні.

«Людині потрібна людина. Сховатись під ковдру, заснути у тебе в колінах. Якщо життя вести нас буде кривими. Я виправлю, вирулю, зроблю ці стежки прямими», — заспівала артистка.

У тізері музичної новинки Тіна з’явилася у чорному обтислому вбранні з вирізом на стегні, яке схоже на боді і спідницю максі. Свій лук зірка доповнила чорними босоніжками.

У співачки був макіяж у ніжних відтінках та її улюблена зачіска «Мальвінка», яку вона називає «Мальтінкою».

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль продемонструвала спокусливий аутфіт у пудровій сукні у білизняному стилі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie