В обʼємній шубі з торочкою і без спідниці: голомоза Синтія Еріво привернула увагу на червоній доріжці
38-річна акторка отримала нагороду «Людина року 2025».
Синтія Еріво відвідала церемонію вручення премій «Людина року 2025» від журналу GQ у Лондоні. Акторка отримала нагороду свій свій вагомий культурний вклад цього року.
На червоній доріжці зірка зʼявилася в обʼємній шубі синьо-сірого відтінку від Bottega Veneta з торочкою з переробленого скловолокна. На низ Синтія вирішила нічого не одягати, незважаючи на те, що в Лондоні похолодніло.
Аутфіт Еріво доповнила чорними туфлями на шпильках від Christian Louboutin, а також коштовностями від Marli New York. У неї був макіяж із накладними пишними віями, фірмова голомоза зачіска і довжелезний манікюр із синіми квітами.
Нагадаємо, Синтія Еріво на премʼєрі фантастичної пригоди «Wicked: Чародійка. Частина 2» у Лондоні з’явилася у сукні А-силуету від бренду Prada.