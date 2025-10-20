ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
74
1 хв

В об’ємному вбранні з рюшами та оголеною спиною: Зої Кравіц в образі від Saint Laurent позувала на галаконцерті

36-річна акторка і донька Ленні Кравіца обрала для свого виходу сукню в осінніх відтінках.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Зої Кравіц

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц стала гостею п’ятого щорічного галаконцерту Музею Академії, який відбувся у Лос-Анджелесі.

На заході зірка з’явилася в об’ємному вбранні з колекції Saint Laurent прет-а-порте сезону весна-літо 2026. Воно було виконане у трьох осінніх кольорах: коричневому, гірчичному і шоколадному.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

Сукня мала рюші, шлейф і повністю відкриту спину, яку вона демонструвала фотографам.

Зої Кравіц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Associated Press

У Кравіц була коротка зачіска, макіяж у нюдово-бронзових відтінках, лаконічні сережки у вухах і каблучка з жовтим каменем на руці.

Нагадаємо, Зої Кравіц прийшла на прем’єру фільму у чорному вбранні з пікантним декольте та оголеним животом від Saint Laurent.

