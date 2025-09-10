В об'ємному вбранні з рюшами: вагітну Ріанну сфотографували папараці

Ріанна / © Getty Images

Реклама

Співачка і бізнесвумен Ріанна знову потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі. Її помітили в магазині International Silks and Woolen Store в Лос-Анджелесі. Попзірка обрала для шопінгу образ у чорному кольорі: сорочку з короткими рукавами та оздобленням з фатину, що нагадувала пачку балерини, а також чорні нейлонові спортивні штани з білою облямівкою і білі бутси Puma.

Як аксесуари вона одягла кілька ланцюжків з підвісками, золотий чокер, а також багато каблучок і браслетів. Образ вийшов невимушеним і зручним, але водночас за допомогою деталей він був дуже стильним.

Ріанна / © Getty Images

Також привернула увагу каблучка Ріанни на безіменному пальці. Був це просто аксесуар, який вона одягла, щоб доповнити лук, чи все ж таки це каблучка на заручини від ASAP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Майєрс, невідомо.

Реклама

Ріанна / © Getty Images

Однак зараз пара в очікуванні третьої дитини, стать якої не розголошує. Офіційно вони не одружені.