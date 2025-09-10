- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 146
- Час на прочитання
- 1 хв
В об'ємному вбранні з рюшами: вагітну Ріанну сфотографували папараці
Артистка заінтригувала каблучкою на безіменному пальці.
Співачка і бізнесвумен Ріанна знову потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі. Її помітили в магазині International Silks and Woolen Store в Лос-Анджелесі. Попзірка обрала для шопінгу образ у чорному кольорі: сорочку з короткими рукавами та оздобленням з фатину, що нагадувала пачку балерини, а також чорні нейлонові спортивні штани з білою облямівкою і білі бутси Puma.
Як аксесуари вона одягла кілька ланцюжків з підвісками, золотий чокер, а також багато каблучок і браслетів. Образ вийшов невимушеним і зручним, але водночас за допомогою деталей він був дуже стильним.
Також привернула увагу каблучка Ріанни на безіменному пальці. Був це просто аксесуар, який вона одягла, щоб доповнити лук, чи все ж таки це каблучка на заручини від ASAP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Майєрс, невідомо.
Однак зараз пара в очікуванні третьої дитини, стать якої не розголошує. Офіційно вони не одружені.