ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
146
Час на прочитання
1 хв

В об'ємному вбранні з рюшами: вагітну Ріанну сфотографували папараці

Артистка заінтригувала каблучкою на безіменному пальці.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Ріанна

Ріанна / © Getty Images

Співачка і бізнесвумен Ріанна знову потрапила під приціл папараці в Лос-Анджелесі. Її помітили в магазині International Silks and Woolen Store в Лос-Анджелесі. Попзірка обрала для шопінгу образ у чорному кольорі: сорочку з короткими рукавами та оздобленням з фатину, що нагадувала пачку балерини, а також чорні нейлонові спортивні штани з білою облямівкою і білі бутси Puma.

Як аксесуари вона одягла кілька ланцюжків з підвісками, золотий чокер, а також багато каблучок і браслетів. Образ вийшов невимушеним і зручним, але водночас за допомогою деталей він був дуже стильним.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Також привернула увагу каблучка Ріанни на безіменному пальці. Був це просто аксесуар, який вона одягла, щоб доповнити лук, чи все ж таки це каблучка на заручини від ASAP Rocky, справжнє ім’я якого Ракім Майєрс, невідомо.

Ріанна / © Getty Images

Ріанна / © Getty Images

Однак зараз пара в очікуванні третьої дитини, стать якої не розголошує. Офіційно вони не одружені.

Дата публікації
Кількість переглядів
146
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie