В очікуванні первістка: Олександра Даддаріо продемонструвала вагітний живіт

38-річна американська акторка угорсько-італійського походження, відома багатьом за фільмом "Рятувальники Малібу" та серіалу "Білий лотос" — Олександра Даддаріо — з'явилася у фотосесії для журналу Vogue. Головною несподіванкою стало те, що зірка перебуває в очікуванні своєї першої дитини, батько якої – чоловік зірки, кінопродюсер Ендрю Форм.

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На сторінках глянцю Олександра позувала в образах, у яких основний акцент було зроблено на її вагітний живіт.

instagram.com/voguemagazine

Як виявилося, актрисі вдавалося приховувати своє цікаве становище шість місяців — вона носила мішкуватий одяг, а фото в соцмережах обрізала. Першими про її вагітність дізналися колеги серіалу "Мейфейрські відьми", знімання другого сезону якого зараз у розпалі, — вони просто звернули увагу на те, що Олександру часто нудить вранці.

Даддаріо розповіла в інтерв'ю журналу, що раніше пережила викидень, тому не поспішала повідомляти про свою вагітність. Коли вона дізналася, що знову при надії, була дуже схвильована.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на первістка також очікує актриса Марго Роббі. Її зазнімковали папараці на відпочинку в Італії.

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