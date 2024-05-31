В очікуванні первістка: вагітна Ніна Агдал у бікіні засвітила підрослий живіт

Про 32-річну данську модель і колишню дівчину Леонардо Ді Капріо – Ніну Агдал – давно нічого не чути, вона не брала участі у промокампаніях відомих брендів і не виходила на подіум. Але нещодавно вона повернулася з хорошими новинами – дівчина чекає на свою першу дитину. Батько малюка – її 29-річний бойфренд – блогер, боксер та рестлер Логан Пол.

Ніна не стала приховувати свою вагітність і вже публікує в Instagram фото свого живота, що підріс.

Фото: Instagram Ніни Агдал

Дівчина позувала червоне в бікіні перед дзеркалом у себе вдома. Фото вона ніяк не підписала.

Нагадаємо, раніше модель Ніна Агдал блиснула фігурою в ефектному купальнику. Вона знялася для легендарного журналу Sports Illustrated, якому цього року виповнюється 60 років. Виходить, що під час цього пляжного фотосету вона вже була у першому триместрі вагітності.

Читайте також: