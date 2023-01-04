В однакових новорічних піжамах: Кім Кардашян замилувала знімками зі своєю донькою

Зірка реаліті з донькою сфотографувалася у піжамах свого бренду.
Кім Кардашян опублікувала в Instagram милі знімки зі своєю старшою донькою - 9-річною Норт. Зіркова мама ніжно обіймала дівчинку.
"Ніч", - підписала фото Кардашян.
Позували вони в однакових новорічних червоних піжамах від власного бренду Кім - Skims, але на дівчинці були лише штани.
"Вона така мила", "Норт схожа на тата", "Копія тато", "Ви дуже милі", - написали у коментарях фоловери.
Нагадаємо, показала ефектний лук, у якому вона постала на різдвяній вечірці. Кім підкреслила спокусливі форми срібною сукнею.
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