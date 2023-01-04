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В однакових новорічних піжамах: Кім Кардашян замилувала знімками зі своєю донькою

В однакових новорічних піжамах: Кім Кардашян замилувала знімками зі своєю донькою

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
544
Час на прочитання
1 хв
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В однакових новорічних піжамах: Кім Кардашян замилувала знімками зі своєю донькою

Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

Зірка реаліті з донькою сфотографувалася у піжамах свого бренду.

Кім Кардашян опублікувала в Instagram милі знімки зі своєю старшою донькою - 9-річною Норт. Зіркова мама ніжно обіймала дівчинку. 

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Ніч", - підписала фото Кардашян.

Позували вони в однакових новорічних червоних піжамах від власного бренду Кім - Skims, але на дівчинці були лише штани.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян
Кім Кардашян / Фото: Instagram Кім Кардашян

"Вона така мила", "Норт схожа на тата", "Копія тато", "Ви дуже милі", - написали у коментарях фоловери.

Нагадаємо, показала ефектний лук, у якому вона постала на різдвяній вечірці. Кім підкреслила спокусливі форми срібною сукнею.

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Дата публікації
Перегляди
544
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