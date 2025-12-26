ТСН у соціальних мережах

В однакових піжамах: Джорджина Родрігес показала, як відсвяткувала Різдво зі своїм нареченим Роналду і дітьми

У своїх соцмережах селебріті публікую фото і відео з сімейних вечерь на честь Різдва.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес / © Associated Press

31-річна модель, інфлуенсерка та наречена футболіста Кріштіану Роналду — Джорджина Родрігес, якій він нещодавно освідчився після 9 років стосунків і підніс каблучку з величезним діамантом, поділилася в Instagram відео зі святкування Різдва.

Усією великою сім’єю — а пара виховує п’ятьох дітей — вони зібралися за вечерею в себе вдома. Вдяглися в однакові картаті піжами. Під пісню Last Christmas вони весело йдуть до ялинки, яку прикрасила Джорджина.

Зазначимо, Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес виховують п’ятьох дітей. Для двох із них — доньок Алани Мартіни та Белли Есмеральди — вона є біологічною матір’ю. Близнюків Єву та Матео спортсменові народила сурогатна мати, а про матір найстаршого сина — 15-річного Кріштіану-молодшого — нічого не відомо. Нещодавно стало відомо, де й коли відбудеться весілля зіркової пари.

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду з їхніми дітьми / © Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду з їхніми дітьми / © Instagram Джорджини Родрігес

Раніше, нагадаємо, Джорджина Родрігес знялася для глянцю. Вона стала головною зіркою січневого номера іспанської редакції журналу Elle.

