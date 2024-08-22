В одній і тій самій мінісукні: Емілі Ратаковскі сходила на прогулянку з собакою і на вечірку

Емілі сфотографували в Нижньому Іст-Сайді, вона прямувала на якусь світську тусовку. Одягнена знаменитість була в мініатюрну сукню, що обтягує її фігуру, і шкіряні чорні босоніжки на високих підборах. На плечі мала маленьку сумку на тонкому ремінці, а в руках Емілі тримала сонцезахисні окуляри та мобільний телефон. Волосся Ратажковськи розпустила, одягла золоте кольє на шию і зробила макіяж.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

У цьому ж аутфіті модель кілька годин раніше вигулювала свого собаку. Ось тільки замість підборів взула зручні кросівки та одягла окуляри.

Емілі Ратаковскі / Фото: Getty Images

Знаменитість часто фотографують під час прогулянок із її псом Коломбо. Минулого тижня Ратаковскі виходила з ним погуляти у подовженій жовтій футболці та штанях-кльош з червоними лампасами.

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