В одній і тій самій мінісукні: Емілі Ратаковскі сходила на прогулянку з собакою і на вечірку

33-річна модель та акторка Емілі Ратаковскі зазнімкували фотографи в Нью-Йорку.
Емілі сфотографували в Нижньому Іст-Сайді, вона прямувала на якусь світську тусовку. Одягнена знаменитість була в мініатюрну сукню, що обтягує її фігуру, і шкіряні чорні босоніжки на високих підборах. На плечі мала маленьку сумку на тонкому ремінці, а в руках Емілі тримала сонцезахисні окуляри та мобільний телефон. Волосся Ратажковськи розпустила, одягла золоте кольє на шию і зробила макіяж.
У цьому ж аутфіті модель кілька годин раніше вигулювала свого собаку. Ось тільки замість підборів взула зручні кросівки та одягла окуляри.
Знаменитість часто фотографують під час прогулянок із її псом Коломбо. Минулого тижня Ратаковскі виходила з ним погуляти у подовженій жовтій футболці та штанях-кльош з червоними лампасами.
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