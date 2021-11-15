В одній панчосі та мініспідниці: модель Вінні Гарлов у незвичайному образі на червоній доріжці

В одній панчосі та мініспідниці: модель Вінні Гарлов у незвичайному образі на червоній доріжці

За один вечір модель змінила два вбрання.

Канадська модель Вінні Гарлоу прилетіла до Угорщини, щоб стати однією з тих, хто вручатиме нагороди на сцені MTV Europe Music Awards 2021. Захід відбувся 14 листопада у Будапешті на спортивній арені László Papp.

Вінні одягла для червоної доріжки блакитне вбрання від бренду David Koma з колекції весна-літо 2022. Топ від образу був на тонких бретельках і декорований страусиним пір'ям, а ось поділ мініспідниці прикрашала аплікація зі стразами.

Вінні Харлоу / Associated Press

Доповнили цей аутфіт блакитні босоніжки, панчоха на одній нозі та довге нарощене волосся.

Вінні Харлоу / Associated Press

Під час оголошення переможця у категорії "Найкращий хіп-хоп виконавець" Вінні вийшла на сцену у вінтажній коричневій сукні від Versace з колекції ready-to-wear 2001 року.

Вінні Харлоу / Getty Images

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