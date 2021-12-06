В одній сорочці та високих чоботях: Кріссі Тейген заскочили на прогулянці з дочкою

В одній сорочці та високих чоботях: Кріссі Тейген заскочили на прогулянці з дочкою

Модель Кріссі Тейген знову сфотографували під час прогулянки в Нью-Йорку.

Цього разу Тейген була в компанії своєї 5,8-річної доньки Луни. Кріссі була в блакитній картатій сорочці, яку приспустила з плечей, і високих шкіряних чоботях. В руках вона тримала чорне пальто та чорну шкіряну сумку. Її дівчинка Луна везла іграшкову рожеву коляску.

Кріссі Тейген / Getty Images

Кріссі Тейген була привітна з папарацці та усміхалася. А буквально в п'ятницю Кріссі з чоловіком Джоном Леджендом і дітьми прогулювалися Манхеттеном, і відвідали знаменитий нью-йоркський магазин дитячих іграшок FAO Schwarz. Кріссі сфотографували з величезним пакетом у руці, одягнена вона була у бежевий плащ та бежеву трикотажну сукню з вирізом на животі.

Кріссі Тейген та Джон Ледженд із дочкою / Getty Images

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