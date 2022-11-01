В одному з найсексуальніших кінообразів: Ріта Ора вбралася на вечірку Ізабеллою Росселліні

Після ковідних обмежень, які діяли ще минулого року, зірки вирішили відтягнутися на повну і вибрали для Геловіна оригінальні костюми.

Британська співачка Ріта Ора відвідала масштабну зіркову вечірку в лондонському клубі The House of KOKO, організовану телеведучим Джонатаном Россом. Захід проводився на честь Геловіна, тому знамениті гості прийшли на нього у відповідних костюмах.

31-річна Ріта вирішила своїм образом відтворити один із найсексуальніших кіноперсонажів — Лізл фон Румен — героїню фільму "Смерть їй личить", яку зіграла акторка Ізабелла Росселліні.

"Голий" костюм складався з червоної спідниці-парео, масивного намиста, що прикрашало і прикривало її оголені груди, кафф у вухах та яскравого макіяжу. Також співачка одягла чорну перуку та мюлі, а в руці тримала пляшку з алкоголем, ймовірно, як відсилання до еліксиру молодості з фільму.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

А ось щодо оригінального вбрання у фільмі, то над ним працювала знаменита голлівудська дизайнерка з костюмів Джоанн Джонстон, і він вийшов культовим, адже ідеально підкреслили характер персонажа Росселліні.

Ізабелла Росселліні / Фото: скриншот з відео

Ізабелла Росселліні / Фото: скриншот з відео

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