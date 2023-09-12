В однотонній сукні з ефектними розрізами: модель Фріда Аасен сяяла на модному шоу

Дівчина підкреслила струнку фігуру трикотажним вбранням.
Скандинавська модель Фріда Аасен з'явилася серед гостей показу Michael Kors, який презентував у Нью-Йорку колекцію весна-літо 2024 року.
Дівчина прийшла у лаконічному чорному вбранні, але з цікавими деталями. Наприклад, у її обтислї отрикотажної сукні не було бретелів, були високі розрізи з боків, а також вона була однотонною.
Образ Фріди доповнювали широкий чорний ремінь на стегнах, чоботи з гострим мисом та на підборах, а також сумка-клатч. На зап'ястях у моделі були браслети-манжети сріблястого кольору, а волосся вона уклала в зачіску в стилі двотисячних, яка зараз у тренді.
Також це модне шоу в Брукліні відвідали Блейк Лайвлі, Голлі Беррі, Ріта Ора, Ванесса Гадженс, Дженна Деван, Коко Роша, Олівія Вайлд, Нікі Гілтон та багато інших гостей.
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