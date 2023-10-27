В оксамитовій плахті і вінку з пшениці: учасниця "Холостяка-11" у розкішному образі взяла участь у конкурсі краси

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – взяла участь у міжнародному конкурсі краси Mrs. European Nations Globe 2023, який відбувся в Афінах. В Instagram дівчина опублікувала знімки своїх розкішних образів звідти і повідомила, що посіла на конкурсі третє місце.

Анна Гузєєва/Instagram Анни Гузєєвої

На світлині Анна постала в оксамитовій плахті із золотою вишивкою "Золотий цвіт" від українського бренду Plahta та босоніжках на високих платформах і підборах. Тонку талію вона підкреслила оксамитовим поясом із китицями.

Анна Гузєєва/Instagram Анни Гузєєвої

Свій аутфіт Гузєєва доповнила розкішним великим вінком із колосків пшениці і чорних квітів, який виготовив mamyn_vinok за її дизайном.

Анна Гузєєва/Instagram Анни Гузєєвої

"Колосся – один із незамінних символів нашої України. А чорні троянди – то журба й жалоба нашого народу", – підписала фото Анна.

Дівчина продемонструвала ще один гарний лук, тримаючи український прапор. Вона одягла червону блискучу сукню максі з розрізами, яка чудово підкреслила її струнку й сексуальну фігуру, і скомбінувала її з червоними босоніжками.

Анна Гузєєва/Instagram Анни Гузєєвої

Зачіска з локонами, ефектний макіяж і довгі сережки завершили чарівний образ Анни.

Анна Гузєєва/Instagram Анни Гузєєвої

Читайте також: