В оксамитовій сукні Balmain і на високих підборах: 77-річна Гленн Клоуз на червоній доріжці

Гленн Клоуз відвідала церемонію вручення премій "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці акторка постала у чорній оксамитовій довгій сукні з розрізом від бренду Balmain, прикрашене вишивкою рукописних літер із бісеру. Вбрання має назву "Любовний лист" і є чудовим витвором креативного директора Модного дому Олів’є Рустена для колекції Resort 2025.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Атфіт Гленн доповнила чорними оперними рукавичками, чорними щільними колготами і чорними лакованими туфлями на високих платформах і підборах. У руці акторка тримала чорний клатч зі стразами. Стильне укладання, макіяж із рожевими рум'янами та елегантні сережки з діамантами завершили аутфіт Клоуз.

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Гленн Клоуз / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Гленн Клоуз у білому костюмі і діамантових сережках з'явилася на фешнівенті.

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