В оксамитовій сукні-халаті і на шпильках: Карла Бруні у спокусливому луку прийшла на фешншоу

54-річна колишня перша леді Франції, модель і акторка у звабливому образі відвідала Тиждень моди у Парижі.

Карла Бруні стала гостею модного показу бренду Saint Laurent. Для фешнівенту експерша леді обрала спокусливий образ total black. На ній була оксамитова сукня-халат з поясом. Вбрання мало глибоке декольте і високий розріз, які додавали аутфіту сексуальності.

Карла Бруні / Фото: Getty Images

Лук Карла доповнила капроновими колготами і босоніжками на шпильках.

Волосся модель уклала в локони, зробила макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками. Червоний педикюр завершив образ Бруні.

Нагадаємо, на показі Saint Laurent також побувала Аня Рубік, яка з'явилася у сміливому образі від Saint Laurent. На ній була шоколадна довга сукня, під яку вона одягла лише високі труси. Крізь тонку тканину було видно оголені груди.

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