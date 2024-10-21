В оксамитовій сукні і зі шкіряним ліфом: елегантна Селена Гомес на червоній доріжці

32-річна артистка у вбранні від Alaïa відвідала світський захід.
Селена Гомес приєдналася до зіркових красунь на червоній доріжці галавечора Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи співачка обрала елегантний аутфіт. Вона одягла оксамитову сукню по фігурі кольору індиго від бренду Alaïa.
Вбрання мало невеликий шлейф, американську пройму і шкіряний ліф.
Селена зробила скромне укладання, макіяж із довгими віями, вуха вона прикрасила масивними металевими сережками, а руки – великим металевим браслетом і каблучками.
Нагадаємо, на події також побувала акторка Руні Мара, яка постала перед фотографами у білій прозорій вінтажній сукні з глибоким вирізом, прикрашеній флористичною вишивкою. Вбрання з кутюрної колекції осінь-зима 1996 року бренду Givenchy мало короткі рукави і шлейф.
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