В оксамитовій сукні і зі шкіряним ліфом: елегантна Селена Гомес на червоній доріжці

Селена Гомес приєдналася до зіркових красунь на червоній доріжці галавечора Academy Museum Gala у музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи співачка обрала елегантний аутфіт. Вона одягла оксамитову сукню по фігурі кольору індиго від бренду Alaïa.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Вбрання мало невеликий шлейф, американську пройму і шкіряний ліф.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Селена зробила скромне укладання, макіяж із довгими віями, вуха вона прикрасила масивними металевими сережками, а руки – великим металевим браслетом і каблучками.

Селена Гомес / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на події також побувала акторка Руні Мара, яка постала перед фотографами у білій прозорій вінтажній сукні з глибоким вирізом, прикрашеній флористичною вишивкою. Вбрання з кутюрної колекції осінь-зима 1996 року бренду Givenchy мало короткі рукави і шлейф.

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