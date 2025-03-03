В оксамитовій сукні та рукавичках: гарна Скарлетт Йоганссон сяяла на "Оскарі"

Скарлетт Йоганссон відвідала 97-му церемонію "Оскар", яка відгриміла в Лос-Анджелесі минулої ночі.

40-річна Йоганссон прибула на церемонію у темно-синій оксамитовій сукні на широких бретельках і в поєднанні з високими оксамитовими рукавичками.

Скарлет Йоганссон / Фото: Associated Press

Вбрання від Mugler акторка доповнила діамантовим кольє на шиї від De Beers та діамантовими сережками. Волосся Скарлет зібрала в тугий пучок, зробила макіяж зі стрілками на повіках і нанесла на губи нюдову помаду.

Скарлет Йоганссон / Фото: Associated Press

Зазначимо, акторка Зої Салдана вийшла за "Оскаром" у незвичайній багатоярусній сукні від Saint Laurent.

Скарлет Йоганссон / Фото: Associated Press

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