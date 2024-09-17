В оксамитовій сукні та з красивим укладанням: Розі Гантінгтон-Вайтлі на фешнпоказі

На показ літньої колекції Burberry Summer 2025, який відбувся у Національному театрі в Лондоні, Розі приїхала в золотистій оксамитовій сукні довжини до колін і в чорних босоніжках на високих підборах.

Свій гламурний аутфіт Розі Гантінгтон-Вайтлі доповнила золотими сережками з кількох металевих ланок, золотими браслетами на зап'ясті, а також каблучками та світлим манікюром. У моделі було розпущене її світло-русяве волосся, яке вона уклала красивими хвилями, а в макіяжі вона підкреслила трохи вії та губи.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше ми бачили Розі в іншому і дуже сексуальному аутфіті. Зірка з'явилася серед гостей показу колекції весна-літо 2025 року бренду Nensi Dojaka у прозорих штанях-кльош, які поєднувала з чорним бюстгальтером та абсолютно прозорим боді.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Getty Images

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