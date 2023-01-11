В оксамитовій сукні від Valentino: Селена Гомес блиснула пишним декольте на церемонії

Співачка прийшла на кінопремію "Золотий глобус" разом зі своєю молодшою сестрою.
Минулої ночі у The Beverly Hilton відбулася 80-та щорічна церемонія нагородження премією "Золотий глобус".
Захід відвідала Селена Гомес, яка вийшла на червону доріжку зі своєю сестрою – 9-річною Грейсі, яка була одягнена у золотисту сукню з лелітками.
Співачка обрала для свого виходу вечірню оксамитову темно-баклажанову сукню від бренду Valentino з сексуальним декольте, яке підкреслило її пишний бюст, і зі зйомними фіолетовими шовковими рукавами-ліхтариками зі шлейфом.
Образ Селена доповнила босоніжками на високій платформі і шпильках.
Гомес зробила макіяж із нюдовою помадою і високий хвіст. У вухах у неї були довгі діамантові сережки, а на руках – каблучки з діамантами.
До слова, Селена була номінована у номінації "Найкраща акторка у мюзиклі чи комедії" за роль у серіалі "Вбивства в одному будинку". Але цю нагороду забрала акторка Кінта Брансон за роль у "Початковій школі "Ебботт".
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