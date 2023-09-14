В оксамитовій сукні з акцентом на декольте: співачка у драматичному образі блиснула пишними грудьми

Американська артистка гармонійно поєднала у своєму образі чорне вбрання і червону помаду.
Американська співачка Mellow Rackz стала гостею церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у Нью-Джерсі.
На червону доріжку красуня вийшла у драматичному аутфіті з пікантним акцентом. На ній була чорна обтисла оксамитова сукня зі шлейфом, яка чудово сиділа на її пишних формах. Вбрання мало сексуальне декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.
Аутфіт Mellow Rackz доповнила чорними оксамитовими оперними рукавичками, одну з яких вона прикрасила діамантовим браслетом. На шиї у неї було діамантове кольє, а у вухах – сережки з діамантами.
Артистка зробила гарну зачіску з локонами і макіяж із червоною помадою, яка мала гармонійний вигляд із вбранням. У руці вона тримала чорний клатч.
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