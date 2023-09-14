В оксамитовій сукні з акцентом на декольте: співачка у драматичному образі блиснула пишними грудьми

Американська співачка Mellow Rackz стала гостею церемонії вручення премії MTV Video Music Awards у Нью-Джерсі.

На червону доріжку красуня вийшла у драматичному аутфіті з пікантним акцентом. На ній була чорна обтисла оксамитова сукня зі шлейфом, яка чудово сиділа на її пишних формах. Вбрання мало сексуальне декольте, яке підкреслило її спокусливі груди.

Mellow Rackz / Фото: Getty Images

Аутфіт Mellow Rackz доповнила чорними оксамитовими оперними рукавичками, одну з яких вона прикрасила діамантовим браслетом. На шиї у неї було діамантове кольє, а у вухах – сережки з діамантами.

Артистка зробила гарну зачіску з локонами і макіяж із червоною помадою, яка мала гармонійний вигляд із вбранням. У руці вона тримала чорний клатч.

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