В оксамитовій сукні з цікавим декором: Єва Лонгорія разом із Рікі Мартіном позувала на червоній доріжці

У музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі минув галавечір Academy Museum Gala. Його метою – є збір коштів на підтримку кіноекспозиційного музею, а також освітніх програм.

Серед зіркових красунь на червоній доріжці з'явилася прекрасна Єва Лонгорія. Зірка обрала для своєї появи елегантну чорну оксамитову сукню максі від бренду Georges Hobeika.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Вбрання оголювало плечі і було прикрашене спереду цікавим великим декором зі стразами.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

Лук Лонгорія доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс і французький манікюр. У вухах в акторки були красиві діамантові сережки, а на руках – діамантові браслет і каблучка.

Єва Лонгорія / Фото: Associated Press

На деяких знімках Єва позувала перед фотографами разом зі співаком Рікі Мартіном, який був одягнений у чорні смокінг, сорочку і метелика.

Єва Лонгорія і Рікі Мартін / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Єва Лонгорія вивела 6-річного сина на фотокол у Парижі.

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