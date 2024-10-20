В оксамитовій сукні з цікавим декором: Єва Лонгорія разом із Рікі Мартіном позувала на червоній доріжці

49-річна акторка мала гарний вигляд на світському заході.
У музеї Американської академії кінематографічних мистецтв і наук у Лос-Анджелесі минув галавечір Academy Museum Gala. Його метою – є збір коштів на підтримку кіноекспозиційного музею, а також освітніх програм.
Серед зіркових красунь на червоній доріжці з'явилася прекрасна Єва Лонгорія. Зірка обрала для своєї появи елегантну чорну оксамитову сукню максі від бренду Georges Hobeika.
Вбрання оголювало плечі і було прикрашене спереду цікавим великим декором зі стразами.
Лук Лонгорія доповнила чорними босоніжками на високих платформах і підборах. Вона зробила ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс і французький манікюр. У вухах в акторки були красиві діамантові сережки, а на руках – діамантові браслет і каблучка.
На деяких знімках Єва позувала перед фотографами разом зі співаком Рікі Мартіном, який був одягнений у чорні смокінг, сорочку і метелика.
Нагадаємо, Єва Лонгорія вивела 6-річного сина на фотокол у Парижі.
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