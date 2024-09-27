В оксамитовій сукні з глибоким декольте: ефектна Амаль Клуні на світському заході у Нью-Йорку

Джордж та Амаль Клуні відвідали захід під назвою The Albies, організований Фондом Клуні за справедливість у Нью-Йоркській публічній бібліотеці.

Церемонія відбулася в Нью-Йоркській публічній бібліотеці та допомагає "привернути увагу до мужніх захисників правосуддя, які наражаються на ризик, а також надіслати тим, хто порушує права людини, сигнал про те, що за ними спостерігає весь світ", — йдеться на офіційному сайті фонду.

Амаль та Джордж Клуні / Фото: Associated Press

63-річний Джордж Клуні був одягнений у елегантний класичний чорний костюм, білу сорочку та чорну краватку-метелик. А його 46-річна дружина Амаль одягла вечірню чорну сукню з оксамиту з глибоким декольте і невеликим шлейфом ззаду.

Амаль та Джордж Клуні / Фото: Associated Press

Гарні локони Клуні були зачесані набік і легкими хвилями вільно спадали на плечі, а на обличчі був вечірній макіяж. Образ свій Амаль доповнила парою сережок-висячек, декількома коштовними браслетами на зап'ясті, червоною помадою на губах і червоним манікюром, а в руках тримала маленький оксамитовий клатч.

Амаль Клуні / Фото: Associated Press

Минулого разу ми бачили пару під час їхнього виходу на доріжку Венеційського кінофестивалю.

Амаль та Джордж Клуні / Фото: Associated Press

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