В оксамитовій сукні з глибоким декольте: Моніка Беллуччі позувала на доріжці у Парижі

Знаменита італійка відвідала показ Maison Margiela. Моніка з'явилася на червоній доріжці в чорній оксамитовій сукні, що обтискала її фігуру, пікантно підкресливши декольте, а також одягла чорні колготи і взула лаковані туфлі на підборах і платформі. В руках акторка тримала лакований клатч.

Белуччі розпустила своє каштанове волосся і розчесала його за проділом, зробила макіяж із чорними стрілками на повіках і сірими тінями, а губи підкреслила олівцем і блиском до тону.

Моніка Беллуччі / Фото: Getty Images

А нещодавно Моніка Беллуччі сяяла за руку з бойфрендом на червоній доріжці церемонії "Еммі". Чорний, очевидно, улюблений колір зірки, тому вона з'явилася на публіці в костюмі, який складався з короткого жакету та штанів-кльош.

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