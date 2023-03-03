В оксамитовій сукні з капюшоном і хутром: Кеті Перрі у гарному аутфіті сяяла на заході у Лос-Анджелесі

38-річна співачка обрала для свого виходу вінтажне вбрання 1989 року.

Кеті Перрі відвідала прем'єру телешоу "Керол Бернетт: 90 років сміху та кохання", яка відбулася в Avalon Hollywood у Лос-Анджелесі. В ефір NBC телешоу покажуть 26 квітня, у день народження американської акторки, комедіантки і співачки Керол Бернетт.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

На червоній доріжці співачка з'явилася у гарному вечірньому образі. На ній була вінтажна чорна оксамитова сукня максі з капюшоном із колекції Bob Mackie Couture 1989 року. Вбрання було оздоблене хутром і розшите бісером і камінням. Взула Кеті чорні гостроносі туфлі.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Перрі зробила макіяж із акцентом на пишних віях і зачіску у стилі 20-х років. У вухах у неї були довгі сережки-люстри, а на пальцях –каблучки з діамантами.

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Кеті Перрі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Кеті Перрі на шоу Jimmy Kimmel Live прийшла у мініспідниці з принтом "зебра" і кроптопі з металевою фурнітурою.

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