В оксамитовій сукні з капюшоном: Сіара на червоній доріжці блиснула оголеною спиною і грудьми

Cіара відвідала концерт Black Music Collective від Академії звукозапису, який відбувся у Hollywood Palladium у Лос-Анджелесі напередодні церемонії "Греммі-2023".

На червоній доріжці артистка постала у чорній оксамитовій сукні максі зі шлейфом і капюшоном-накидкою.

Сіара / Фото: Associated Press

Співачка продемонструвала фотографам свою оголену спину і блиснула частиною оголених грудей.

Сіара / Фото: Associated Press

З-під каптура визирали білокурі локони Сіари. На одну руку вона одягла довгий металевий золотистий браслет.

Сіара / Фото: Associated Press

Артистка зробила собі макіяж смокі-айс і завершила лук червоним манікюром.

Сіара / Фото: Associated Press

На сцені Сіара виступила у широких джинсах, чорному пальті і жилеті з відвертим декольте. На шиї у неї був широкий чокер з кристалами і хрестиком, а також шарф із деніму. Укладання, зачесане назад, і чорні окуляри мали гармонійний вигляд з аутфітом.

Сіара / Фото: Associated Press

Сіара / Фото: Associated Press

Сіара / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на концерті Black Music Collective виступила також Глоя Бейлі. На ній був чорний прозорий кетсьют з торочкою, під який вона одягла чорні високі труси.

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