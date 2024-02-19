В оксамитовій сукні з квітами на декольте: Лілі Коллінз із чоловіком вийшла на доріжку світської церемонії

Лілі Коллінз та її чоловік Чарлі Макдауелл відвідали вчора церемонію BAFTA у Лондоні.

34-річна зірка серіалу "Емілі в Парижі" обрала для виходу чорну оксамитову сукню від Tamara Ralph із кутюрної колекції з пишними рукавами молочного кольору, виконаними у формі великих квіткових бутонів, а декольте акторки було прикрашене сріблястими трояндами.

Чарлі Макдауелл та Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Вечірній образ Лілі доповнила сережками-люстрами, гарним хвилястим укладанням та макіяжем, акцентувавши увагу на темно-бордових губах.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Її чоловік Чарлі Макдауелл вийшов на доріжку в чорному смокінгу, білосніжній сорочці і з краваткою-метеликом, а також був взутий у замшеві туфлі.

Чарлі Макдауелл та Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Церемонія BAFTA відбулася у Королівській фестивальній залі у неділю ввечері. На ній з'явилося багато знаменитостей, а також її відвідав принц Уельський Вільям. На жаль, його дружина принцеса Кейт не змогла приїхати, оскільки відновлюється після операції.

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

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