В оксамитовій сукні з мармуровим принтом і пітонових туфлях: Наомі Кемпбелл сходила на фешншоу

54-річна модель у стильному луку прийшла на Тиждень моди у Мілані.

Наомі Кемпбелл відвідала модний показ бренду Roberto Cavalli, який відбувся у межах Міланського тижня моди.

На ній була оксамитова зелено-чорна сукня максі з мармуровим принтом із осінньої колекції Roberto Cavalli 2024 року.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Аутфіт модель доповнила пітоновими туфлями на високих платформах і підборах, а також чорними сонцезахисними окулярами.

Кемпбелл одягла чорну перуку боб-каре, нафарбувала губи прозорим блиском, зробила молочний манікюр і одягла на палець масивну золоту каблучку з камінням.

Нагадаємо, Наомі Кемпбелл прийшла у пікантному аутфіті на вечірку.

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