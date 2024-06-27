В оксамитовій сукні з мереживом на декольте: зірка "Бріджертонів" у сексуальному образі приїхала на івент

Британська акторка Ганна Додд, яка у серіалі Netflix "Бріджертони" грає роль Франчески Бріджертон, була запрошена на приватну вечерю від Модного дому Gucci у Лондоні. Папараці зазанімкували зірку, коли вона підійшла до ресторану.

Ганна мала сексуальний і стрункий вигляд в обтислій оксамитовій сукні міді бордового кольору з ніжно-рожевими бретельками і мереживом у зоні декольте та під грудьми. Вбрання з колекції Gucci сезону осінь-зима 2024-2025 вона скомбінувала з чорними лакованими гостроносими слінгбеками на шпильках і з ланцюжками на ремінцях.

Ганна Додд / Фото: Getty Images

Додд зібрала волосся у хвіст, випустивши одне пасмо на чоло, одягла на обличчя чорні окуляри, а на шию – чорний чокер із золотим ланцюгом. У руці вона тримала чорну сумку зі срібним ланцюжком-ручкою.

Нагадаємо, Ганна Додд на прем'єрі другої частини третього сезону "Бріджертонів" постала у срібній мінісукні від Versace, виконаної з фірмової металевої тканини.

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